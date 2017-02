Manifestantes marcam novo protesto contra reajuste de ônibus para essa sexta

(foto: Geraldo Bubniak)

Manifestantes contrários ao aumento da passagem de ônibus em Curitiba convocaram pelo Facebook mais um protesto para hoje, a partir das 17h30, na Praça Santos Andrade, a partir das 17h30. O último protesto na segunda-feira (6) deixou um rastro de destruição e vandalismo no Centro da cidade.

Veja o evento aqui

“Vamos nos organizar e fazer o Greca voltar atrás no aumento. A QUEM INTERESSA ESSES AUMENTOS? QUEM FAZ O CONTROLE? PRECISAMOS FALAR SOBRE A MÁFIA DO TRANSPORTE!!! Todos e todas na rua. Não podemos aceitar!!!! Assim como no Distrito Federal e Paraty (RJ), vamos lutar e fazer abaixarem a tarifa de novo. PAREM DE ASSALTAR O NOSSO BOLSO! Venha se juntar a nós e lutar pelo o que é nosso!”, diz a descrição do evento no Facebook.

Na segunda-feira, a manifestação que seguia para a Urbs acabou com 11 pessoas detidas. No dia seguinte, o Ministério Público do Paraná (MP-PR) abriu investigação de possíveis abusos de policiais militares contra manifestantes que participavam de ato.