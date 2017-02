Polícia Civil apreende 70 quilos de crack avaliados R$1,5 milhão

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Setenta quilos de crack, avaliados em aproximadamente R$1,5 milhão, foram apreendidos pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), no município de Guaíra. A droga estava sendo transportada na cabine de um caminhão, com placas de Cascavel, carregado com soja – provavelmente para tentar ludibriar a polícia. Um rapaz de 28 anos, que conduzia o veículo, foi preso em flagrante no local.

Segundo informações policiais, a equipe chegou até o suspeito através de uma série de troca de informações com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (MS) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que deram apoio na operação. A ação foi realizada com o intuito de coibir o tráfico de drogas do município e demais regiões do Estado.

A droga foi localizada em um compartimento falso de uma cama que estava na cabine do veículo. No momento da abordagem o caminhoneiro confessou que tinha conhecimento da existência da droga, inclusive falou que a substância estava sendo transportada da cidade de Caarapó/MS e deveria chegar até Maringá/PR. O homem receberia R$7 mil pelo transporte.

A delegada adjunta do Núcleo da Cascavel da Denarc, Ana Cristina Ferreira Silva, ressalta que a prisão do suspeito e a apreensão de um número expressivo de substância ilícita, demonstra a importância da integração entre as forças de segurança e que a troca de informações entre as policias é fundamental para o aumento da eficiência no combate ao crime organizado. “As investigações continuam com o intuito de identificar os demais envolvidos no crime”, finaliza.