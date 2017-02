Minúscula Casa de Francisca reabre pequena no histórico Palacete Tereza

AMANDA NOGUEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa de Francisca era minúscula e agora tornou-se pequena. A definição é de Rubens Amatto, um dos fundadores da casa de shows que saiu dos Jardins e reabriu nesta quarta-feira (8) no Palacete Teresa Toledo Lara, no centro histórico de São Paulo. No triângulo formado pelas ruas Direita, Quintino Bocaiúva e José Bonifácio, ecoava já durante a tarde a passagem de som dos artistas que, à noite, receberiam os primeiros visitantes no prédio de 1910. Estava lá o Clube da Encruza completo: Juçara Marçal, Kiko Dinucci, Rômulo Fróes, Marcelo Cabral, Thiago França, Rodrigo Campos e Sérgio Machado. E também Emicida, o convidado da noite. Seria apenas o primeiro dia de shows que apresentam o novo espaço. Na quinta (9), o mesmo clube recebeu Ná Ozetti e Tulipa Ruiz e, nesta sexta (10), junta-se a Ava Rocha. A seleção dos artistas, que estreitaram suas relações na antiga casa, faz jus à curadoria afiada que cultivou a Casa de Francisca desde que ela surgiu, em 2006. Como esperado em qualquer estreia, houve problemas. O principal foi o esquema do bar, enclausurado em um pequeno quadrado na parte externa do salão. Nem Chico César, que prestava visita ao local onde tocará na quinta (16), escapou. "Quero álcool", disse ao chegar na fila para as bebidas onde as pessoas aguardavam pelo menos 15 minutos para um refresco de guaraná com limão. Precisou esperar. Com a voz embargada, Amatto subiu ao palco antes do show para dar as boas-vindas. Explicou que a mudança de local não vinha com o propósito de uma expansão, mas sim com o objetivo de ter liberdade para projetos que fujam da zona de conforto a que chegaram após dez anos. Na antiga casa, com capacidade para apenas 40 pessoas, o serviço de comes e bebes sempre pausava na hora dos concertos para que o ouvinte fizesse uma imersão musical. Agora, podendo receber cerca de 180 visitantes, o espaço terá novos propósitos, além do intimista, como shows dançantes e eventos que integrem os arredores. Amatto agradeceu seus parceiros muito emocionado. Quando a voz falhou, seu filho, Chico, irrompeu o palco com um abraço. Foi também a criança que arrematou o discurso com um agudo, mas gracioso "Viva a Casa de Teresa". CENTRO Não há como negar que o palacete seja verdadeiramente belo, com janelas do chão ao teto, tacos de madeira no salão principal e azulejos originais do edifício em seus corredores. A vista de suas adornadas sacadas, no entanto, não nos deixa esquecer a disparidade social. Enquanto alguns dançam e se divertem abrigados, uma dezena de pessoas faz da rua logo à frente o seu dormitório. O sentimento é estranho e os frequentadores não se mostraram alheios a ele, mas foi posto em perspectiva pelos próprios artistas. O saxofonista Thiago França fez um apelo para que não se julguem os moradores de rua. "Não é só uma questão de trabalho, o problema é mais complexo do que isso", disse. Na saída, um segurança fazia escolta na porta da casa, enquanto outro se posicionava do lado oposto do calçadão ao qual os carros não têm acesso. Mesmo assim, as pessoas faziam grupinho para atravessar os dois quarteirões de distância. Colaborou VICTORIA AZEVEDO