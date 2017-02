Mascherano é inspiração para jovem do Santos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Volante de origem, Yuri vem sendo aproveitado por Dorival Júnior na zaga. No jogo de estreia do Santos, ele formou dupla de zaga com Lucas Veríssimo, e voltará a ser utilizado na mesma posição na partida deste domingo (12), contra o Red Bull, no Pacaembu, pela segunda rodada do Paulista. O caminho de Yuri é o mesmo feito por Mascherano, que de volante passou a ser utilizado como zagueiro do Barcelona, e tomou gosto pela posição. O craque argentino, aliás, serve de inspiração para o jovem de 22 anos, emprestado pelo Audax-SP até o fim deste ano. "Eu me espelho muito no Mascherano. Gosto de vê-lo jogando no Barcelona. É um cara que faz mais ou menos a minha função. Sempre foi volante também e foi para a zaga. E está muito bem na posição", disse Yuri em entrevista ao site da Federação Paulista de Futebol. Com apenas 1,77m, altura relativamente baixa para zagueiros, o jogador admite não ter a bola parada como especialidade, e revela trabalho intenso para tentar evoluir neste quesito. "Se for preciso, eu ponho a cara na bola para não tomar o gol. Venho treinando, tentando me aperfeiçoar na bola aérea. Busco melhorar sempre. Procuro sempre estar bem próximo ao adversário, de olho nele e na bola. E fazer de tudo para que ele não ataque, não cabeceie. Vou subir junto, disputar e tentar atrapalhar ao máximo", acrescentou o volante/zagueiro.