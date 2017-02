Filhos de Audrey Hepburn brigam pelo controle dos bens da atriz

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os filhos da atriz Audrey Hepburn, estrela de filmes como "Bonequinha de Luxo", estão em pé de guerra pelo controle dos bens da mãe, que morreu em 1993. De acordo com a revista americana "Entertainment Weekly", documentos mostram que o controle dos bens por um dos filhos está fazendo com que o fundo de caridade que leva o nome da atriz perca dinheiro.

Uma ação judicial aberta na terça (7) diz que os dois filhos de Audrey inauguraram o fundo de caridade juntos, em 1993. Ambos teriam os mesmos direitos quanto ao uso do nome e dos bens da artista.

O problema é que um dos filhos, Sean Ferrer, do primeiro casamento de Audrey, "sofreu uma crise financeira" em 2008 e desde então tem dificultado a arrecadação de dinheiro pelo fundo de caridade.

O Fundo para Crianças Audrey Hepburn se sustenta com exibições de objetos que pertenceram à atriz. Uma delas, na Austrália, foi atrasada por Ferrer, o que causou o cancelamento de uma mostra na Coreia do Sul e, consequentemente, fez a organização perder dinheiro.

A ação judicial ainda cita um episódio ocorrido em abril de 2013, quando Ferrer se apropriou e mudou as senhas do site e dos e-mails do fundo de caridade. Agora, o filho mais novo de Audrey, Luca Dotti, que é presidente da associação beneficente, quer que a justiça reforce o direito do fundo de caridade de usar os bens da atriz, prevenindo que Ferrer interfira em seu trabalho.

Além de atriz e ícone da moda, Audrey Hepburn também ficou conhecida por seu trabalho humanitário como embaixadora da Unicef, braço da Organização das Nações Unidas dedicado à infância.