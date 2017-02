Reforços entram bem e ganham elogios

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco não teve dificuldade para vencer o Santos-AP na estreia da Copa do Brasil, na última quinta-feira (9), no estádio das Dunas. O que mais animou a equipe, no entanto, não foi o resultado do duelo, mas o desempenho dos reforços. Dois deles estrearam e foram muito bem. Kelvin entrou no intervalo. Após alguns minutos de timidez, o atacante passou a atuar mais à vontade e fez boas jogadas. Teve pelo menos três boas oportunidades para deixar sua marca, mas acabou pecando na finalização. Em uma delas cabeceou em cima do goleio, já vencido no lance. Apesar disso, o técnico Cristóvão Borges não escondeu a satisfação com o desempenho. Parece claro que o jogador não terá dificuldades em conseguir uma vaga entre os titulares nos próximos jogos. Situação parecida viveu Gilberto. O lateral-direito entrou na vaga de Yago Pikachu e não teve qualquer timidez. Em cinco minutos em campo conseguiu criar várias jogadas de ataque e ainda mostrou serviço no sistema defensivo. Não demorou a ser aplaudido pela torcida, apesar do pouco tempo em campo. "Eles não se conheciam e foram muito bem. O Kelvin é um canhoto que gosta de jogar pelo lado direito. Nos primeiros treinos eles fizeram juntos por aquele lado e treinaram muito bem. Por isso, coloquei os dois juntos. E eles repetiram no jogo", elogiou Cristóvão. Muriqui, por sua vez, já havia estreado. Mesmo assim entra no pacote de reforços que tiveram bom desempenho no jogo Copa do Brasil. O apoiador está melhorando o condicionamento físico para ter mais oportunidades.