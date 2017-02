Estudantes têm até hoje para se inscrever na lista de espera do Sisu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) podem se inscrever na lista de espera para as escolas participantes do programa até esta sexta-feira (10).

A adesão está restrita à primeira opção de vaga e deve ser feita pela internet. Para participar, o estudante acessa o a página do sistema e, em seu boletim, precisa clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera do Sisu. Ao finalizar, o sistema emite uma mensagem de confirmação.

A convocação para matrícula dos candidatos na lista de espera começa no dia 16 de fevereiro. A convocação cabe às próprias instituições de ensino para as quais os estudantes se inscreveram. Cabe ao estudante selecionado verificar, na instituição de ensino em que foi aprovado, o local, horário e os procedimentos para a matrícula.

Estudantes interessados em utilizar do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) também têm até esta sexta (10) para se inscrever. Assim como no caso do Sisu, a nota do Enem é critério para para participar do programa.