Sem pressa, Inter aguarda definição sobre 'caso William'

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter não terá pressa para resolver o 'caso William'. O rendimento dos laterais à disposição tranquilizam o técnico Antonio Carlos Zago e autorizam a direção a pensar bem sobre os próximos passos a dar na 'queda de braços' que se tornou a renovação ou saída dele do clube. Cada um puxou para um lado. E o assunto não saiu do lugar. William não aceitou as propostas de renovação e disse publicamente que gostaria de se transferir para o Wolfsburg, da Alemanha, que apresentou uma proposta de 4 milhões de euros (R$ 13,3 milhões pela cotação atual). O clube gaúcho não gostou, bateu o pé e exigiu 6,5 milhões de euros (R$ 21,6 milhões pela cotação atual). Não houve nova proposta. William foi relegado ao grupo de jogadores que trabalham separados dos demais. Até que renove seu vínculo e mostre intenção de permanecer no clube, não irá trabalhar com os demais ou mesmo jogar. E assim segue até hoje. Na quinta-feira, voltou a trabalhar com bola, mas acompanhado apenas de Ariel e Fabinho. Enquanto isso, a direção do Inter agiu. Contratou Alemão, de bom desempenho no jogo de estreia. Promoveu Junio, que também mostrou serviço quando chamado. E manteve Ceará, que apesar de já ter 36 anos ainda mostra boa condição de jogo. E o desempenho do trio agradou Antonio Carlos, que mesmo repetindo que William é um jogador de qualidade e agregaria ao grupo, não pressiona para o fim da 'novela'. Com o fechamento da janela de transferências de lá, o lateral de 21 anos não vai mais para Alemanha. Pelo menos agora. Ainda há chance de nova investida dos mercados da Rússia, da Ucrânia e da China. "Nesta semana podemos ter alguma coisa nova sobre o William. Por enquanto o caso permanece inalterado", disse o vice de futebol Roberto Melo. Sem pressa, respaldada pelas atuações dos disponíveis, a direção do Internacional não determina prazo para acabar com a incerteza sobre o jogador. O vínculo dele vai até abril do ano que vem. No meio do ano, poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube e até sair do Inter gratuitamente ao fim do contrato.