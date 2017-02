Horário de verão termina no próximo dia 19 de fevereiro

(foto: Agência Brasil)

Quem sente os efeitos do horário de verão no organismo com mais facilidade já pode se preparar, pois no próximo dia 19 de fevereiro, na virada de sábado para domingo, os relógios das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país ganharão uma hora a mais.

É o fim do horário de verão, e para amenizar seus efeitos, especialistas recomendam que se antecipe a hora de dormir, para assim entrar no novo fuso horário de forma menos impactante. Evitar comidas e bebidas estimulantes durante a noite, como café, refrigerante e até mesmo bebidas alcoólicas é outra recomendação.

O horário de verão entrou em vigor no dia 16 de outubro do ano passado, e de acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), a mudança de horário deve ter trazido um ganho de R$ 147,5 milhões.