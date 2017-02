Autor critica atores e roteiro de 'La la Land' em rede social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aguinaldo Silva, autor de novelas como 'Vale Tudo' (1988), 'Senhora do Destino' (2004) e 'Império' (2014), usou seu perfil no Facebook para criticar o filme "La La Land", que concorre a 14 Oscars. Apesar do sucesso do musical, o autor de novelas detestou o longa. "Acabei de ver 'La LaLand'. Se este foi o melhor filme produzido este ano, então o cinema acabou. Os atores não têm o que fazer a não ser caras e bocas", escreveu. Os protagonistas do filme, Emma Stone e Ryan Gosling, estão indicados ao prêmio.