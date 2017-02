Dono de lava car é preso com drogas e veículo adulterado

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

10/02/17 às 16:40 Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

O proprietário de um lava car, um rapaz de 25 anos foi preso em flagrante por investigadores da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), na quinta-feira (9), no bairro Hauer. No estabelecimento foram encontradas 16 buchas de cocaína e um veículo Civic adulterado.

A Polícia estava realizando diligências de rotina no bairro. Quando entraram no local, localizaram o veículo Civic adulterado e os entorpecentes próximo a um poste de luz dentro do estabelecimento.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia