Ator Matt Damon diz que George Clooney será um ótimo pai

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Matt Damon disse em entrevista à rede de televisão americana NBC nesta sexta (10) que George Clooney será um ótimo pai. A esposa do galã, Amal Clooney, confirmou nesta quinta (9) que está esperando gêmeos para junho. "Essas crianças têm muita sorte. Ela [Amal] é espetacular e ele [George] será ótimo", disse Matt Damon.

O ator afirmou que o amigo é "inteligente" e "carinhoso". Ele ainda disse que já sabia da novidade há algum tempo. "Nós estávamos trabalhando juntos no ano passado e ele me chamou para um canto no set de filmagem e me contou. Eu fiquei feliz por ele", disse Matt, que abraçou o colega depois da revelação.

Pai de quatro meninas, o ator compareceu ao casamento de Amal e George Clooney em 2014. Depois de ser questionado se ele será o "tio Matt", ele caiu na risada.