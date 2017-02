Orgãos de segurança discutem ações para o Carnaval no Litoral

(foto: Polícia Civil)

A Coordenação Estadual do Verão Paraná 2016/2017 realizou nesta quinta-feira (09/02) uma reunião para ajustar o esquema de segurança para o carnaval no Litoral Paranaense. O encontro foi no SESC Caiobá, em Matinhos. Foram apresentadas as questões envolvendo efetivos policiais, equipamentos e eventuais necessidades para atender a grande demanda de público e de serviços durante as festas de Carnaval. O objetivo da reunião foi nivelar as ações pretendidas pelos órgãos de segurança pública estaduais para que o trabalho seja coeso e integrado.



Estiveram presentes representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Poder Judiciário, além do Ministério Público das cidades de Matinhos e Pontal do Paraná. Segundo o Coordenador Estadual do Verão Paraná 2016/2017 e Secretário Chefe da Casa Militar, coronel Adilson Castilho Casitas, a integração com os órgãos estaduais e municipais é necessária para oferecer o melhor atendimento à população.



Segundo o Coordenador Estadual do Verão Paraná 2016/2017 e Secretário Chefe da Casa Militar, coronel Adilson Castilho Casitas, a integração com os órgãos estaduais e municipais é necessária para oferecer o melhor atendimento à população. "Durante a reunião provocamos assuntos referentes ao Carnaval, com todas as forças de segurança públicas para nivelarmos o conhecimento e os procedimentos a serem adotados. Convidamos integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário para que trabalhem em conjunto quais ações devem ser desenvolvidas, a fim de oferecer aos veranistas e, principalmente, ao morador do Litoral tranquilidade para o seu lazer e diversão nas festividades", disse.



Durante o encontro foram discutidas questões sobre a presença ostensiva da Polícia Militar nas ruas com o apoio da Polícia Civil nas delegacias, e também o papel preventivo do Corpo de Bombeiros nas areias. Haverá reforço do policiamento ostensivo e preventivo com viaturas, motos, bicicletas, além das aeronaves do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e de equipes de outras unidades especializadas da corporação militar estadual.



JUDICIÁRIO - Durante a reunião, a Promotora de Justiça, Nathália Galvão Arruda Torres, destacou o trabalho preventivo da PM e a atuação investigativa da Polícia Civil, e reforçou a necessidade de inibir a comercialização de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. "Tenho percebido, no pouco tempo que estou aqui, uma atuação competente das polícias Civil, Militar e Científica. Estou expedindo uma recomendação sobre o fornecimento de bebidas a adolescentes pensando na tranquilidade de todos", apontou.



CORPO DE BOMBEIROS - O Corpo de Bombeiros também disporá equipes de busca e salvamento em todo o Litoral para atender a demanda de banhistas, principalmente na areia, durante os dias de Carnaval, pois uma das preocupações é em relação aos afogamentos. "O consumo de bebida alcoólica antes de entrar no mar é perigoso, pois diminui a sensação de perigo, é o que muitas vezes é o que salva a vida das pessoas. Pedimos que as pessoas não consumam bebida alcoólica antes de entrar no mar e que respeitem rigorosamente isso, porque estamos preparados para fazer o salvamento, mas o risco existe e nem sempre é possível fazer o atendimento quando a pessoa não colabora com a ação que está sendo desenvolvida", afirmou o Comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Juceli Simiano Junior.



POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA CIENTÍFICA - A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML), também atuará com maior intensidade, integrada aos demais órgãos de segurança, com equipes extras nas delegacias para facilitar o atendimento ao cidadão e a agilidade na elaboração de flagrantes e Boletins de Ocorrência. "Como no carnaval há um fluxo muito grande de pessoas que vêm para a faixa litorânea, nós também aumentaremos nosso efetivo, além do apoio das comarcas, teremos equipes que virão de Curitiba a fim de garantir um atendimento melhor para aqueles que nos procurarem", ressaltou o delegado da Polícia Civil, responsável pela Operação Verão, Benedito Gonçalves Neto.