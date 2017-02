Curitibano e São José fazem duelo paranaense na Superliga

Clube Curitibano comemora ponto na Superliga B (foto: Divulgação/Cintya Hein)

O BRH-Sulflex/Clube Curitibano folgou na última rodada da Superliga B e, com isso, o treinador Jorge Edson teve mais tempo para preparar a equipe para a partida deste sábado, dia 11, diante do São José Voleibol, no ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais. “O jogo deve ser mais tenso, pois as duas equipes ainda não venceram na competição. Fizemos um amistoso de pré-temporada contra o São José e vencemos. Estamos preparados, treinamos bem e vamos atrás no nosso objetivo, que é vencer”, afirma Jorge Edson.

Com todas as jogadoras a disposição, o técnico espera que o time esteja mais entrosado nesta que é a terceira partida do BRH-Sulflex/Clube Curitibano na competição nacional. “O jogo promete ser muito disputado, do primeiro ao último ponto, e digno de uma partida de Superliga B, com resultados bem apertados e partidas muito duras. Eu acredito que os fãs de voleibol vão ver uma partida de altíssimo nível no ginásio Ney Braga”, acrescenta.

A partida está marcada para às 18h, no ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Os ingressos para o jogo serão vendidos na hora e custam R$5 (meia entrada).

*Na disputa da Superliga B o Clube Curitibano tem o patrocínio das empresas BRH-Sulflex, Peróxidos do Brasil, Copel Telecom, Artro Clínica de Ortopedia e Prates Imobiliária.