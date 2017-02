Agentes vistoriam casas e recolhem lixo na CIC

Agentes da Secretaria da Saúde passaram nesta semana pela CIC para fortalecer o combate ao mosquito Aedes aegypti. Os moradores foram orientados a limpar os quintais e colocar entulho e lixo em sacos plásticos, em frente das casas. O material será recolhido na segunda (13) e terça-feira (14).

As ações são parte do Curitiba sem Mosquito. “Saúde é prioridade para a gestão do prefeito Rafael Greca e o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, uma das nossas principais preocupações”, afirma o secretário Municipal da Saúde, João Carlos Gonçalves Baracho. O mosquito Aedes aegypti é o vetor de doenças como dengue, chikungunya e zika.

O casal de aposentados Maria e Valério Bizotto recebeu a equipe da Secretaria Municipal da Saúde, que fez uma vistoria no quintal e ressaltou a importância de se colocar os entulhos na frente da residência para o recolhimento na próxima semana.

“O cuidado com o mosquito deve ser uma preocupação constante, por isso sempre dou uma olhada se tem algum potinho que possa acumular água no quintal. E, quando chove, redobramos os cuidados”, explicou Maria.

“A saúde é nossa maior riqueza e se a população se conscientizasse, não deixaria água acumulada. É importante nos preocuparmos não só com a nossa saúde, mas com a dos vizinhos também”, completou Valério.

Além da Saúde, o Curitiba sem Mosquito tem apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de outras pastas, sempre que necessário.

Orientações

O programa Curitiba sem Mosquito prevê ação continuada e intensificada de limpeza pública em áreas que apresentaram maior número de focos do mosquito em 2016.

No mês de janeiro foram recolhidas 378 toneladas de lixo no Tarumã, Bairro Alto, Cajuru e Parolin.

A Secretaria Municipal da Saúde orienta a população a manter os cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito. É importante fazer a limpeza sistemática dos quintais e não deixar água parada.

“O combate ao Aedes deve ser contínuo e um esforço conjunto da população e poder público. O Curitiba Sem Mosquito é uma ferramenta para intensificar ainda mais os cuidados”, afirma Baracho.

A coordenadora do Curitiba Sem Mosquito, Tatiane Faraco, afirma que os cuidados precisam ser redobrados até o mês de maio, por causa da grande quantidade de chuvas e temperaturas altas deste período do ano em Curitiba. “É fundamental que a população continue cuidando da limpeza do quintal e da casa”, ressalta ela.

Enfrente o mosquito Aedes aegypti: