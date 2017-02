Vasco inscreve Luis Fabiano antes mesmo de rescisão na China

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco se aproxima cada vez mais de Luis Fabiano. Prova disso é que o clube já inscreveu o atacante no Campeonato Carioca, antes mesmo dele conseguir a rescisão de contrato com o Tiajin Quanjian, da China. A diretoria agiu dessa forma para não perder o prazo final de inscrição.

Vale ressaltar que Luis Fabiano ainda terá que enviar a rescisão contratual em documento anexo para validar a inscrição no Campeonato Carioca. A tática só foi feita após uma conversa do Vasco com o estafe do jogador na China.

Luis Fabiano explicou novamente que a rescisão com os chineses está próxima e passou a confiança para o clube cruzmaltino na sua inscrição. A contratação de Luis Fabiano é vista com bons olhos pela diretoria do Vasco, que vê no jogador estofo suficiente para mudar o time de patamar apesar dos 36 anos. Fora dos planos dos chineses, o atacante realiza pré-temporada longe do grupo principal.