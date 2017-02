Montillo projeta jogo pegado contra o Olímpia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo começar a disputar com o Olímpia, do Paraguai, uma vaga na fase de grupos da Libertadores na próxima quarta-feira (15). Em entrevista para a Fox Sports, Montillo projetou uma eliminatória com bastante disputa física contra os paraguaios. "Os times paraguaios são difíceis sempre, marcam muito e tem experiência em jogar Libertadores. A gente sabe que os uruguaios e os paraguaios são complicados jogando a Libertadores, eles sempre buscam que alguém seja expulso", disse Montillo no Expediente Fox. O principal reforço do Botafogo para 2017 avaliou o início de temporada da equipe. Para ele, a eliminatória na Libertadores começa muito cedo, o que dificulta melhor desempenho técnico e físico dos jogadores. O camisa 7 viu boa evolução na equipe entre o primeiro e segundo jogos contra o Colo-Colo. "No jogo em casa contra o Colo-Colo, não para oferecer desculpas, mas era nosso segundo jogo na temporada. O primeiro tempo foi muito bom, mas no segundo tempo caímos, por causa do gol deles e também pelo receio de tomar o segundo, porque não tínhamos vencido ainda. Nesse segundo jogo a gente melhorou muito no segundo tempo, ficamos tranquilos, sabíamos que íamos fazer o gol, eu acho que o time melhorou muito, estou muito contente e tranquilo, porque às vezes quando não vem o resultado a gente começa a ver fantasma onde não existe", analisou. "Acho que o Botafogo mostrou uma melhora fora de casa importante, com dois minutos tínhamos um resultado negativo e a gente soube buscar o resultado", continuou.