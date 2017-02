Atlético escala “reservas de luxo” no Paranaense

Luis Henrique: atacante será titular contra o Prudentópolis (foto: Arquivo Bem Paraná)

O Atlético Paranaense volta a campo no domingo (dia 12) às 17 horas, em Prudentópolis, pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense. O técnico Paulo Autuori avisou que não usará os titulares da Libertadores nesta partida no fim de semana. A prioridade é o duelo contra o Deportivo Capiatá, do Paraguai, pela terceira fase da Libertadores. Os jogos contra os paraguaios são nos dias 15 e 22 de fevereiro (quarta-feira).

Enter os jogadores que vão atuar no Paranaense estão “reservas de luxo”, ou seja, jogadores que já foram titulares do time principal. São os casos do volante Rossetto, do lateral-direito Léo, do lateral-esquerdo Nicolas e dos atacantes Crysan e Douglas Coutinho.

Douglas Coutinho, 22 anos, foi revelado nas categorias de base do clube. Ele retornou de empréstimos e reforçará a equipe na temporada 2017. De 2010 a 2015, disputou 92 partidas e marcou 23 gols no time profissional do Atlético.

Na última temporada, o atacante defendeu o Cruzeiro e o Braga, de Portugal. No total de 2016, disputou 18 jogos e marcou quatro gols.

Em julho de 2015, Coutinho teve 70% dos direitos econômicos comprado pelo Doyen Group. Os empresários decidiram emprestá-lo ao Cruzeiro e ao Braga em 2016.

“Tem possibilidades do Douglas Coutinho (jogar). Vamos ver como ele está com a preparação física e fisiologia. É um jogador muito interessante e que deverá ser bem aproveitado por nós e mostrar todo o potencial que tem”, afirmou Autuori, sobre a partida contra o Prudentópolis.

PRUDENTÓPOLIS x ATLÉTICO

Prudentópolis: Edvaldo; Lito, Cesar Gaúcho, Diego Alemão e Fabinho; Fernando Gomes, Cícero, Baiano, Thomas e Jean Lucas; Edu Raposa. Técnico: Milton do Ó

Atlético: Santos; Léo, Zé Ivaldo, Marcão e Nicolas; Luiz Otávio, Rossetto, Crysan, Matheus Anjos e Douglas Coutinho; Luis Henrique. Técnico: Autuori

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Local: estádio Newton Agibert, em Prudentópolis, domingo às 17 horas