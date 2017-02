Em 1998, a Salumeria Monte Bello foi fundada pelo engenheiro agrônomo, Airton Empinotti, com o objetivo de resgatar saberes e sabores que fazem parte da história do Paraná, mas que estavam se perdendo pela ação dos grandes complexos multinacionais de alimento. Um trabalho de bastante pesquisa, com o resgate de métodos originais e naturais de fabricação, imprimiu a identidade da Salumeria, que hoje é reconhecida nacionalmente por sua qualidade.

Atualmente, a empresa encontra-se na segunda geração familiar, com o filho e a nora do fundador, Marcelo Empinotti e Lai Pereira, que levam adiante os objetivos iniciais da empresa, produzindo embutidos tradicionais de forma artesanal, porém ampliando a linha de produtos e serviços.

Dessa forma, em 2017 a Salumeria Monte Bello abrirá suas portas 1 sábado por mês em Quatro Barras, servindo em seu restaurante as delícias produzidas no local. O menu será elaborado a 4 mãos, numa criação exclusiva e conjunta entre o Mestre Salumeiro Marcelo Empinotti e um chef convidado para cada evento. No almoço serão servidos os embutidos além de acompanhamentos criados com alimentos de outros produtores da região, respeitando sempre a sazonalidade. Isso quer dizer que o menu será sempre uma deliciosa surpresa, com entrada, prato principal e sobremesa, e garantindo a fartura da tradição colonial.

Com esses eventos, a Salumeria Monte Bello visa estimular a aproximação entre profissionais de cozinha e produtores regionais de alimento. O chef convidado é levado a conhecer outros produtores de alimento do Território Graciosa, para elaboração exclusiva dos menus servidos nos almoços, promovendo a cultura alimentar local.

Outro atrativo desses almoços é sem dúvida a localização da Salumeria Monte Bello, em meio à Serra do Mar. A região é declarada pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, com grande parte de mata e biodiversidade nativas preservadas. É neste ambiente que os alimentos servidos no almoço são produzidos. Um local aconchegante para toda a família, de paz e alegria, para quem gosta de sair da rotina agitada da cidade. Venha preparado para alimentar o corpo, a mente e a alma.



Serviço

Valor por pessoa: R$ 75 (inclui entrada, prato principal, sobremesa, suco natural, chá mate artesanal e água)

Capacidade máxima: 35 pessoas, somente com reservas antecipadas

Reservas antecipadas, com envio de comprovante de depósito

Menu exclusivo e assinado, com produtos da Salumeria Monte Bello e acompanhamentos sazonais da região

Endereço: Av. Dom Pedro II, 6457, Quatro Barras PR, Antiga Estrada da Graciosa



Datas e chefs do primeiro semestre

11.02 – Marcelo Empinotti (Salumeria Monte Bello)

11.03 – Victor Moraes (Mise en Place)

08.04 – Renata Vidal (Cozinha da Rê)

13.05 – Leo Oliveira (Su Casa Gastronomia Sem Frescura)

10.06 – Luana Hernandez



Datas do segundo semestre

08/07

12/08

16/09

07/10

11/11

09/12