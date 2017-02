Curitiba amplia parceria com cidade-irmã dos Estados Unidos

O presidente do programa de cidades-irmãs da cidade americana, Tim Sword (à direita), esteve em Curitiba em reunião com o assessor de relações internacionais da Prefeitura, Rodolpho Zannin Feijó, para conhecer os programas de governo da Prefeitura (foto: Divulgação/SMCS/Luiz Costa)

Curitiba deu esta semana mais um passo na orientação do prefeito Rafael Greca de promover mais intercâmbio internacional e inserir cada vez mais a cidade na agenda mundial, gerando assim novas oportunidades de desenvolvimento.

A capital reforçou parceria com sua cidade-irmã Columbus, nos Estados Unidos, o que deve ampliar parcerias em áreas como educação, esportes, turismo e transporte.

Umas das possibilidades, por exemplo, é ajudar os americanos a desenvolverem o futebol (soccer para eles) enquanto eles ajudam os paranaenses com o futebol americano.

O presidente do programa de cidades-irmãs da cidade americana, Tim Sword, esteve em Curitiba para conhecer os programas de governo da Prefeitura. Esteve no Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude e no Instituto Municipal de Turismo de Curitiba.

“Estamos buscando fazer a conexão das diversas ações da Prefeitura de Curitiba com a agenda internacional”, disse o assessor de relações internacionais da Prefeitura, Rodolpho Zannin Feijó.

Nesta sexta-feira (10), foi assinado um protocolo em que as cidades reafirmam sua intenção de cooperar nas áreas de esporte, turismo, transporte e educação.

“Curitiba é fantástica e vibrante e temos orgulho de tê-la como cidade-irmã”, disse Sword. “Nessa semana, aproveitamos para reforçar os laços com entidades que já tínhamos contato, mas também para conhecer novas pessoas e estudar novas parcerias.”

Alta performance — Sword e o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Marcelo Richa, discutiram a possibilidade de criar um programa de intercâmbio de atletas de alta performance. “Já celebramos alguns acordos similares desde o início do ano, o que faz parte do planejamento de atender uma gama maior de esportes”, afirmou Richa. “Também analisamos a capacitação de treinadores, profissionais de educação física e técnicos.”

A ideia é que Curitiba colabore para o desenvolvimento do futebol em Columbus. “Queremos jogadores brasileiros no nosso time o Columbus Crew Soccer”, revelou Sword.

Em troca, os americanos contribuirão para o fortalecimento do futebol americano na capital do Paraná. Atualmente, o Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira, no Boa Vista, oferece uma turma de iniciação esportiva de futebol americano.