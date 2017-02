Atlético confirma datas e locais dos jogos pela Libertadores

Redação Bem Paraná, com site oficial do Atlético-PR

Arena da Baixada: local do primeiro jogo contra o Capiatá, na próxima quarta-feira (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético Paranaense confirmou nessa sexta-feira (dia 10) à noite as datas e locais dos jogos contra o Deportivo Capiatá, do Paraguai, pela terceira fase da Copa Libertadores. "A Confederação Sul-Americana de Futebol [Conmebol] informou, nesta sexta-feira (10), a ordem dos mandos de campo da terceira fase da Conmebol Libertadores Bridgestone. A primeira partida diante do Deportivo Capiatá [Paraguai] será no estádio atleticano, às 21h45 [horário de Brasília] do dia 15 de fevereiro [quarta-feira]. O confronto de volta acontece no Paraguai, no dia 22 de fevereiro, às 21h45 [horário de Brasília]", escreveu o clube.

Pelo regulamento da Conmebol, o time com melhor ranking, no caso, o Atlético, jogaria em casa o segundo jogo da disputa. No entanto, a entidade preferiu não seguir esse item e adotou a tabela prévia da Libertadores.

Caso passe pelo Capiatá, o Atlético entrará na fase de grupos da Libertadores.