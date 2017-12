DOMINGO - São Bernardo e São Bento se enfrentam no ABC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Bento começa o ano pressionado. O tradicional time de Sorocaba perdeu para o Corinthians na estreia do Paulista e foi eliminado pelo Paraná na primeira rodada da Copa do Brasil, com um gol já nos acréscimos. Ambos revés em casa. O time visita o São Bernardo, no domingo (12), às 19h30, em busca de uma vitória para respirar aliviado. O técnico Paulo Roberto Santos não gostou do que viu e pretende montar um time mais compacto no meio campo, para conseguir manter a posse de bola no campo do adversário. O São Bernardo também vem de derrota -perdeu para o Novorizontino fora de casa por 3 a 2, em um duelo marcado por erros dos dois lados. O técnico Sérgio Vieira pretende corrigir as falhas defensivas, principalmente de bolas levantadas na área e posicionamento da dupla de zaga. A grande aposta continua no atacante veterano Edno, que já passou por grandes clubes como o Corinthians e Flamengo, e já anotou um gol no primeiro jogo.