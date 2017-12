DOMINGO - Embalado com três vitórias seguidas, Vasco visita o Volta Redonda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embalado após três vitórias consecutivas, o Vasco visita o Volta Redonda neste domingo (12), às 19h30, em partida pela quarta rodada da Taça Guanabara. O time de São Januário é o segundo colocado do Grupo C, com seis pontos, seguido pelo adversário deste fim de semana, com três. A expectativa fica para a provável estreia do meia Wagner. Contratado há quase um mês, só agora o jogador teve sua situação regularizada na CBF. A inscrição do atleta demorou devido a problemas na documentação de sua transferência da China Nesta sexta (10), a equipe cruzmaltina divulgou a lista final de jogadores para o Campeonato Carioca. O nome mais badalado é o do atacante Luis Fabiano, que ainda aguarda a recisão de seu contrato com o Tiajin Quanjian. Também foram incluídos na relação o atacante colombiano Andrés ‘Manga‘ Escobar e o volante Bruno Paulista, recém-contratados. Após a vitória por 2 a 0 e classificação diante do Santos-AP, na Arena das Dunas, pela primeira fase da Copa do Brasil, o técnico Cristóvão Borges elogiou a atuação da equipe. “O importante é a criação, que aumentou muito nessa partida. Por outro lado, concluímos pouco pela quantidade de jogadas que criamos. Independentemente do adversário, nossa equipe se portou bem, mostrou volume de jogo, movimentação”, analisou. Com três empates em três jogos, o Volta Redonda ainda busca a primeira vitória no ano. O time se prepara para uma difícil sequência de jogos. Após o Vasco, o time terá pela frente o Cruzeiro, quarta-feira, pela Copa do Brasil, e o Fluminense, no próximo sábado (18), pelo Estadual. VOLTA REDONDA Douglas; Luís Gustavo, Maílson, Luan e Cristiano; João Cleriston, Marcelo, Higor Leite e Diego Souza; Pipico e David. Técnico: Cairo Lima. VASCO Martin Silva; Yago Pikachu (Gilberto), Luan, Rodrigo (Rafael Marques) e Alan; Bruno Gallo (Evander), Jean, Guilherme Costa, Nenê e Escudero (Kelvin); Thalles. Técnico: Cristóvão Borges. Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda Horário: 19h30 Juiz: Leonardo Garcia Cavaleiro