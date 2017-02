Johnny Depp quer construir túnel entre suas mansões

Redação Bem Paraná com informações do Uol

11/02/17 às 08:37 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Apesar da situação financeira delicada, Johnny Depp tem planos ambiciosos para as cinco mansões que possui em uma rua sem saída de Hollywood Hills, bairro nobre de Los Angeles: ele pretende construir um sistema de túneis subterrâneos que ligue as propriedades e, por fim, um muro ao redor delas, para evitar o assédio dos ônibus que fazem tours pelas casas de astros e estrelas de Hollywood.

O plano só não saiu do papel ainda porque Depp não conseguiu convencer o vizinho de uma sexta casa na qual ele está interessado há anos a vender o imóvel, sem o qual o túnel ficaria inviável.

Nos últimos dias, o astro de “Piratas do Caribe” apareceu com frequência no noticiário por conta de um processo que move contra seus ex-agentes, a quem acusa de terem administrado mal o dinheiro dele. Em contrapartida, eles afirmam que foram os gastos extravagantes de Depp que o levaram à bancarrota.