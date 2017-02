Frente fria traz chuva e instabilidade ao Paraná

Para o sábado, há previsão de pancadas de chuva mais fortes com raios

Um sistema de baixa pressão segue atuando entre o Paraguai, Argentina e o Rio Grande do Sul neste sábado, segundo o Simepar. Este sistema deve originar uma nova frente fria a partir de amanhã, sistema este que se desloca pelo litoral Sul do Brasil.

Para hoje, no Paraná, há previsão de pancadas de chuva mais fortes, com descargas atmosféricas associadas, entre as regiões noroeste, oeste, sudoeste e no centro-sul. Nas demais regiões as pancadas de chuva são bastante isoladas, também à tarde.

No domingo uma frente fria se organiza sobre o Oceano, na altura do Rio Grande do Sul, provocando chuva com trovoadas a qualquer hora do dia em boa parte do Sul do Brasil. No Paraná a instabilidade é mais elevada no noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul. Nas demais regiões paranaenses as pancadas de chuva com raios ocorrem preferencialmente a partir da tarde. Há condições para o registro de temporais localizados, com rajadas de vento forte e grande incidência de raios.