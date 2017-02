Mulher discute com motorista bêbado, sai do carro, e é atropelada em Itaperuçu

Redação Bem Paraná com informações do G1

11/02/17 às 09:24 Redação Bem Paraná com informações do G1

Um motorista embriagado perdeu o controle da direção e caiu em uma canaleta em Itaperuçu (região Metropolitana de Curitiba), na madrugada deste sábado (11). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma passageira do veículo acabou discutindo com o motorista, saiu repentinamente do veículo para pedir socorro e foi atropelada.

A mulher foi encaminhada em estado grave para o Hospital de Rio Branco do Sul. O condutor que estava bêbado e o motorista do carro que atropelou a vítima foram encaminhados para a delegacia de Rio Branco do Sul.