Estudante morre após acidente com jet skis na Ilha do Mel

11/02/17 às 09:32 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Socorristas tentaram reanimar estudante, mas ela não resistiu aos ferimentos (foto: Reprodução)

Uma estudante de Medicina morreu na tarde de sexta-feira (10) após um acidente entre dois jet skis na Ponta Oeste da Ilha do Mel (Litoral do Estado). De acordo com a Polícia Civil, Laís Helena Machado, de 20 anos, estava na garupa do veículo quando ocorreu a batida entre os dois veículos.

Socorristas constataram que Laís sofreu um traumatismo craniano grave. Ela foi socorrida com a realização de tentativa de reanimação e chegou a ser levada para o hospital em Paranaguá, mas não resistiu e morreu a caminho, ainda na ambulância.

Segundo o portal VipSocial, de Tijucas (SC), a vítima é filha ex-secretária de Defesa Civil de Tijucas Sheila Dias e do empresário Jonas Machado. Laís cursava Medicina na Universidade do Planalto Catarinense (Uniplac), em Lages. O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá. O sepultamento acontece neste sábado (11), em Tijucas do Sul.