Pelo celular, robô agenda serviços de atendimento no Poupatempo em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Poupatempo está oferecendo, em caráter de teste, um sistema de atendente virtual para dar informações e agendar horários pelo celular. A ideia é que seja possível marcar atendimento nas centrais do programa para requisição de documentos e outros serviços no Estado de São Paulo, assim como se envia uma mensagem para um amigo. Trata-se de um robô que pode ser contatado pelo aplicativo de mensagens do Facebook ou então pelo site do programa. Ele realiza os agendamentos em tempo real. O sistema oferece horário de atendimento para todos os tipos serviço nas unidades do Poupatempo e também esclarece dúvidas dos usuários. Segundo o superintendente de Novos Projetos do Poupatempo, Ilídio Machado, o sistema deve ajudar a diminuir as filas e melhorar a eficiência dos serviços públicos. “O atendente virtual foi criado para incentivar os cidadãos a marcar dia e hora para atendimento antes de ir aos postos”, afirma, em nota. Pelo menos metade das pessoas que utilizam o Poupatempo vão às unidades de atendimento sem agendar o horário, correndo o risco de não conseguir o que precisam ou levar mais tempo do que o necessário, de acordo com informações do serviço. O robô foi desenvolvido pela empresa Nama-Inteligência Artificial, que foi selecionada em um edital do Governo do Estado de São Paulo destinado a desenvolver soluções para a prestação de serviços públicos. O Poupatempo afirma que o sistema ainda está em fase de testes, mas, caso seja aprovado, será contratado por meio de licitação. Um diferencial do sistema é que ele é capaz de conversar com centenas de usuários simultaneamente, e os dados ficam registrados para análises posteriores. Quanto mais usado, quanto mais conhecimento o atendente acumula e tanto mais é capaz de dar uma resposta melhor todo dia. De acordo com o informações do Poupatempo, nos 33 primeiros dias em que esteve em funcionamento, o robô atendeu cerca de 5.300 usuários e completou com sucesso mais de 53 mil agendamentos. Foram mais de 2,4 milhões de mensagens trocadas com o Poupinha, nome pelo qual o sistema foi batizado.