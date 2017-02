CÁTIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reincorporou discurso de oposição para os comerciais que o PT exibirá no horário eleitoral. O partido distribuiu aos diretórios estaduais quatro filmetes em que Lula ressalta ações de sua administração e acusa o governo Temer de "só cortar". Ao falar de educação, Lula chama de criminosa a redução de gastos para o setor. "Este governo só sabe cortar", diz. Segundo a Secretaria de Comunicação do Partido dos Trabalhadores, as peças foram gravados há duas semanas. A apresentadora é Taynara Faria, vereadora pelo PT de Araraquara. Dois deles são dedicadas à retomada de crescimento. "Só um governo que eleito pelo povo têm credibilidade para liderar esse processo", diz. Em São Paulo, os filmes serão levados ao ar semana que vem.