Mais de 600 baleias encalham em praia da Nova Zelândia

(foto: Deb Price/Department of Conservation)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Voluntários na Nova Zelândia conseguiram impedir que cerca de 200 baleias-piloto encalhem novamente, onde 300 desses animais já morreram esta semana, neste sábado (11). O incidente, nas águas de Golden Bay, na ponta noroeste da Ilha do Sul, foi o maior encalhe de baleias da Nova Zelândia desde 1985, quando 450 dos animais estavam encalhados em Auckland e é o terceiro maior já registrado.

Um grupo de cerca de 100 voluntários, apoiados por três barcos, conseguiu afastar as baleias da costa, bloqueando seu caminho, disseram autoridades de conservação em um comunicado. No meio da tarde, as baleias tinham se mudado para o mar e estavam sendo monitoradas por barcos. Entre a noite de quinta-feira (9) para sexta-feira (10), o número de baleias encalhadas chegou a mais de 600, disseram autoridades.

"Emocionalmente, é bastante estressante, porque você pode ouvir as baleias chamando, que é realmente muito forte", disse um voluntário à emissora TVNZ. Embora cerca de 100 baleias encalhadas durante a noite foram flutuadas logo após o amanhecer, um quinto desse número encalhou novamente na parte da tarde.

"Essas baleias não estão em boas condições e serão sacrificadas para aliviar seu sofrimento", disse o departamento de conservação em sua declaração. Desde que um trabalhador da conservação viu as baleias lavadas na praia na quinta-feira à noite, os socorristas passaram dois dias despejando água sobre as baleias encalhadas para tentar mantê-las frias, enquanto esperavam para pegar as marés altas para levá-las de volta ao mar novamente. A escala do último evento "foi um choque", mesmo para um país com o maior número de encalhe de baleias no mundo, disse Darren Grover, do "Projeto Jonah", um grupo ambiental do mar. A causa precisa não era conhecida, embora as baleias encalhadas não sejam incomuns em Golden Bay, cujas águas baixas e tenebrosas que o "Projeto Jonah" diz podem confundir o sonar dos mamíferos marinhos, deixando-os vulneráveis -à queda quando a maré cai. As baleias-piloto não estão listadas como ameaçadas de extinção, mas pouco se sabe sobre a sua população nas águas da Nova Zelândia.