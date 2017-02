Ônibus tomba após tentativa de assalto e 31 ficam feridos no interior

Redação Bem Paraná com informações do G1

11/02/17 às 12:31 - Atualizado às 12:32 Redação Bem Paraná com informações do G1

Uma tentativa de assalto a um comboio de ônibus de sacoleiros que vinha de São Paulo para o Paraguai na madrugada deste sábado (11) deixou 31 pessoas feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos seis veículos foi abordado por assaltantes e acabou tombando em um trecho da BR-158, em Campo Mourão (região Centro-oeste).

De acordo com a polícia o comboi era formado por seis ônibus. Dois deles se distanciaram e, por volta das 3h30, quando passavam pelo anel viário, foram abordados pelos assaltantes, que atiraram na tentativa de fazer os veículos pararem. O motorista do ônibus que estava à frente foi atingido no ombro e perdeu a direção, levando o veículo a caro em uma ribanceira.

O ônibus levava 48 passageiros. Dos 31 feridos, 14 permanecem internados na Santa Casa de Campo Mourão, entre eles o motorista, que passa por uma cirurgia no ombro, nenhum em estado grave. Outros 17 chegaram a ser atendidos na Central Hospitalar. Até as 12 horas, cinco estavam internados em observação.

Os assaltantes conseguiram entrar no segundo ônibus e render o motorista, que foi atingido na cabeça de raspão. O veículo que estava com 46 passageiros foi levado até uma estrada rural e assaltado. Os ladrões levaram dinheiro, joias e telefones celulares das vítimas. Aos policiais, testemunhas disseram que a ação foi praticada por ao menos seis homens que fugiram em três carros. Até as 12 horas, nenhum suspeito havia sido localizado ou preso.