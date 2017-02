Professores decidem entrar em greve a partir de 15 de março

Professores reunidos em assembleia, em Maringá (foto: APP Sindicato/divulgação)

Em assembleia em Maringá (região Norte) neste sábado, os professores e funcionários da rede pública estadual de ensino aprovaram greve a partir de 15 de março. A proposta de paralisar as atividades já na quarta-feira, 15 de fevereiro, quando se iniciam as aulas, foi rejeitada pela maioria dos cerca de 3 mil professores e servidores que participam da reunião. A categoria decidiu pela greve em protesto contra as medidas do governo do Estado, de redução da hora-atividade e mudança nos critérios para distribuição das aulas.

Até o início da greve, segundo a APP-Sindicato, os professores e funcionários promoverão mobilizações para pressionar o governo a revogar a resolução 113/2017, que institui as mudanças. A AAP obteve liminar na Justiça para suspender a redução da hora-atividade mas o governo recorreu. Outras ações também foram aprovadas, como recepção ao governador e deputados federais em todo Estado, tendo como pauta a revogação da chamada resolução das medidas e a "sensibilização" dos parlamentares sobre a reforma da previdência.