Vanderlei fratura dedo e desfalca o Santos em partida no Pacaembu

MARCELO DE VICO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com uma fratura no dedo anelar da mão esquerda, o goleiro Vanderlei será desfalque do Santos na partida contra o Red Bull, neste domingo no Pacaembu, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O atleta havia se lesionado no treino da sexta-feira, passou por avaliações médicas e teve contusão confirmada neste sábado. O titular do gol santista levou uma bolada no dedo médio da mão esquerda durante o treino da tarde de sexta, no CT Rei Pelé. Depois do incidente, Vanderlei colocou gelo e teve a mão enfaixada pelos médicos do clube. Sem Vanderlei, o Santos deverá ter o reserva Vladimir na partida deste domingo na capital paulista, às 11 horas (de Brasília). O clube não divulgou informações se o titular tem chances de voltar ao time na quarta-feira, quando o atual campeão estadual recebe o São Paulo na Vila Belmiro. Além de Vanderlei, o Santos também não contará com o volante Renato, que sofreu uma lesão muscular durante a semana. Ricardo Oliveira se recupera de uma caxumba e ainda não fez sua estreia na temporada 2017. Por isso, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo contra o Red Bull a seguinte formação: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Leandro Donizete, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.