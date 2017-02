Três eventos bloqueiam ruas de Curitiba no domingo

Uma corrida, um concurso público e o pré-carnaval dos Garibaldis e Sacis vão alterar o trânsito neste domingo (12), em Curitiba.

Pela manhã será disputada a Corrida Verde 10 milhas, com largada às 7h no Parque Tanguá e chegada no Parque Barigui. Agentes da Setran vão organizar o trânsito. Haverá bloqueios em ruas dos bairros Pilarzinho, São João, Vista Alegre e Cascatinha. A prova terá 16 quilômetros e deve terminar por volta das 9h30.

Motoristas devem redobrar a atenção e se possível evitar a região na manhã de domingo. Monitores da empresa organizadora da prova também vão ajudar na organização do trânsito.

Concurso

O trânsito também deve ficar lento na manhã de domingo nas proximidades do Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no Jardim das Américas, e do Setor de Ciências Agrárias da UFPR, no Cabral. Serão realizadas as provas do concurso público Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) UFPR.

São 2.532 candidatos que farão as provas em Curitiba. O início da entrada será às 8h e o fechamento dos portões às 8h30. O trânsito deve ficar lento nas proximidades da Avenida Coronel H. dos Santos, 210, Jardim das Américas, e na Rua dos Funcionários, 1.540, no Cabral.

Pré-carnaval

A partir das 12h de domingo começa o pré-carnaval do bloco Garibaldis e Sacis na Avenida Marechal Deodoro, no Centro. Haverá bloqueios de trânsito na Marechal Deodoro, entre as quadras da João Negrão e Marechal Floriano Peixoto, e na Barão do Rio Branco com a José Loureiro. A previsão de término do evento é às 20h.

Também por conta do evento, no sábado (11) haverá reserva de vagas de estacionamento na Marechal Deodoro para montagem da estrutura do pré-carnaval.