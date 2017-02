Curitiba ganha outdoors digitais

Da redação Bem Paraná com assessoria

Mais modernos e tecnológicos que os painéis tradicionais, os outdoors digitais estão cada vez mais presentes nas grandes cidades. Além de atingir grande parte da população, de diferentes classes sociais, os equipamentos digitais permitem a atualização de campanhas de maneira remota e praticamente imediata. A inspiração de Curitiba para se igualar ao que há de mais moderno em mídia exterior (out of home –OOH) vem, principalmente, de cidades como Barcelona, Miami e Nova Iorque, onde se concentra a maior mídia OOH do mundo.

A qualidade de imagem das lâmpadas de LED, a variação de cores e o ajuste de brilho permitem que os painéis sejam visualizados tanto de dia quanto à noite, com o espectador parado ou em movimento. Além disso, os outdoors digitais possibilitam que os anunciantes tenham acesso ao número de pessoas impactadas pelos anúncios.

“Nossa rede de outdoors digitais gera mais de 2 milhões de impactos, atingindo uma média de 1.100 mil pessoas, em 30 dias”, comenta o diretor-superintendente da Outdoormídia, Halisson Pontarolla. Os dados são gerados pela Everywhere, que desenvolveu uma ferramenta capaz de monitorar o fluxo de pessoas e automóveis que circulam pelos pontos onde os equipamentos estão localizados.

Com valores reais enfáticos, e não probabilísticos, a ferramenta opera com a captação do sinal de WiFi emitido pelos smartphones. Para Pontarolla, o sistema é completo, pois, além de fazer a divulgação, acompanha o desempenho dos anúncios e facilita a decisão e estratégias a serem seguidas.

Recentemente, a Outdoormídia instalou um novo outdoor digital na Avenida Visconde de Guarapuava, um dos locais mais estratégicos de Curitiba. Com o novo ponto, a empresa, que é uma das líderes nacionais de mídia exterior (OOH), totaliza 10 outdoors espalhados pelos principais pontos da cidade. A intenção é chegar a 20, até julho de 2018.

Presentes em todos os lugares, os painéis continuam sendo a mídia mais procurada por anunciantes. "Com os avanços da tecnologia desse meio, a busca e os benefícios aumentam cada vez mais. As diferentes funcionalidades permitem não só a maior interação, mas também o acompanhamento de resultados", finaliza Pontarolla.