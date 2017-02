Araucária comemora 127 anos com caminhada

(foto: Carlos Poly/PMA/Ascom)

Moradores de Araucária acordaram cedo neste sábado (11), feriado municipal, para participar da Caminhada em comemoração aos 127 anos de emancipação de Araucária. O evento promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) começou no Paço Municipal, seguiu por ruas do Centro e terminou no Parque Cachoeira com apresentações variadas. O campeão olímpico Giba também prestigiou o evento, tirou muitas fotos e jogou vôlei com os moradores.

A caminhada partiu por volta das 8h30 e reuniu um público muito animado; entre eles esportistas e alunos de escolinhas esportivas da Prefeitura. Skatistas também acompanharam o trajeto até o Parque Cachoeira. Na chegada, os participantes da caminhada foram recebidos por integrantes da Guarda Mirim de Araucária.

O grupo de Capoeira comandado pelo Contra Mestre Canarinho foi a primeira das atrações que se apresentaram no Parque e chamou atenção do público pelas acrobacias realizadas. A Guarda Municipal levou equipamentos e veículos de seu uso em operações e fez uma demonstração de imobilização e de descoberta de entorpecentes, ambos com a utilização de cães adestrados para este fim. O público ainda conferiu de perto a beleza de um conjunto de carros antigos expostos no local. Parceiros do evento fizeram doação de brindes que foram sorteados entre os participantes da caminhada.

Gibinha – Quem também atraiu olhares e muitas fotos foi o campeão olímpico de vôlei Giba. O ex-jogador passou a ter um vínculo mais forte com os moradores de Araucária quando escolheu o município para receber o primeiro núcleo do projeto “Gibinha Vôlei” e passou a frequentar mais a cidade. O núcleo de Araucária tornou-se referência para outros locais do país e até no exterior.

Nesta manhã (11), Giba agradeceu as parcerias que possibilitam o projeto na cidade e anunciou que o “Gibinha Vôlei” deve ser ampliado este ano com ajuda da iniciativa privada. O projeto tem por objetivo incentivar a prática esportiva para combater a obesidade nas crianças. “Essas crianças são o principal foco do projeto. Elas farão esta cidade melhor”, declarou ao parabenizar o município pela data. No Parque Cachoeira, o campeão olímpico jogou vôlei com moradores e alunos do projeto.