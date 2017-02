Vistoria mostra que 54% dos caminhões circulam com problemas

Da redação Bem Paraná com assessoria

11/02/17 às 14:34 - Atualizado às 14:52 Da redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

Os veículos de transporte que viajaram na quinta-feira (9) pela BR-277 sentido Litoral desde Curitiba, foram vistoriados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a concessionária Ecovia. No total, foram 75 caminhões vistoriados e, segundo a PRF, 40 deles foram autuados com multas devido à falta de manutenção veicular.

Na Operação Serra Segura, a abordagem é sempre feita pela PRF, responsável pela parada dos veículos para fiscalização. Mecânicos contratados pela Ecovia foram os responsáveis por verificar todos os itens de segurança e as condições mecânicas dos caminhões e apresentam o laudo do veículo para os policiais rodoviários, com informações sobre freios, cambagem, embreagem, pneus e outros itens.