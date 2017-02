Laboratório destaca eficácia da vacina contra a dengue em Paranaguá

(foto: Reprodução/PMP)

Representantes do laboratório francês Sanofi Pasteur, responsável pela produção da vacina contra a dengue, destacaram na manhã deste sábado (11), em evento no Camboa Resort Hotel, em Paranaguá, a eficácia do produto que está sendo aplicado na população do Paraná. O evento científico foi organizado pela Secretaria de Estado da Saúde e visa preparar os profissionais para a aplicação da segunda dose da vacina, que ocorrerá entre 3 e 31 março em Paranaguá e em outros 28 municípios do Estado, para pessoas de 9 a 44 anos. Quem não recebeu a primeira dose poderá fazê-la neste período.

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Prevenção (Semsap) estavam presentes ao evento. A superintendente de Vigilância em Saúde, Juliana Caroline Ávila Queiroz, representou o secretário municipal de Saúde de Paranaguá, Paulo Henrique Oliveira, que não pôde participar devido a outro compromisso agendado. Também participaram, o médico José Antonio Ferreira Martins, coordenador de Atenção Primária da pasta, e membros da equipe do Departamento de Epidemiologia.

Segundo o médico José Antonio, durante o evento foram apresentados dados científicos importantes sobre a vacina contra a dengue. “Os técnicos do laboratório francês Sanofi Pasteur destacaram que a vacina é muito eficaz e esclareceram dúvidas dos profissionais. Das 200 mil doses de vacina aplicadas no Paraná não houve registro de reações adversas e pouquíssimos casos de pessoas com dor de cabeça ou no braço, o que não foi considerado relevante pelo laboratório ”, explicou o representante, que ainda destacou que outras ações por parte do poder público e da população são importantes para combater a doença também, como remoção dos criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

Em Paranaguá, tais medidas de combate estão sendo tomadas, por determinação do prefeito Marcelo Roque. Além das vistorias dos agentes de endemias de casa em casa, diariamente, para remoção de criadouros do Aedes Aegypti, está havendo também aplicação de inseticida com bomba costal, para eliminar os mosquitos que já estão na fase adulta e voando. Há ainda trabalho de conscientização junto à população, que também é responsável por este trabalho de combate aos mosquitos.

A programação do evento para treinamento dos profissionais de saúde em Paranaguá teve ainda apresentação de dados da epidemiologia da dengue no Brasil neste momento, bem como a situação no Paraná. A vacina contra a dengue como nova ferramenta de controle também foi tema de palestra, bem como as experiências que tiveram êxito no combate da doença e os próximos passos que serão tomados pelas autoridades em relação ao assunto.