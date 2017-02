Motorista atropela mulher que saiu de carro capotado por marido bêbado

O título pode parecer confuso, mas foi exatamente isso que aconteceu na madrugada deste sábado (11), na PR-092, entre Itaperuçu e Almirante Tamandaré. Eram 4h30, quando um motorista atropelou uma mulher que, segundo ele, saiu repentinamente do meio do mato no acostamento da via. Ele contou aos policiais que tentou contato com a polícia, mas não consegui sinal de celular no local. Com isso, deixou a área do acidente e buscou ajuda no posto da Polícia Rodoviária Estadual mais próximo.

Logo após o contato, uma viatura da polícia foi até o local do atropelamento onde descobriu um carro tombado no acostamento. No veículo Gol tombado estava um homem. Sua mulher, tão logo aconteceu o acidente, saiu para a rodovia para buscar ajuda, quando foi atropelada pelo primeiro motorista.

