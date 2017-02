PRF localiza em Balsa Nova homem desaparecido há quase um mês

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou na sexta-feira (10) em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba, um homem de 42 anos de idade que estava desaparecido desde o último dia 16 de janeiro. Com problemas mentais, o homem mora em Itaguaí (RJ), de onde saiu com o seu carro e não foi mais visto. Divorciado, ele tem uma filha de 11 anos de idade.

Com a informação da placa e modelo do veículo, um Chevrolet Celta, agentes da PRF que atuam na Unidade São Luiz do Purunã localizaram o homem, que transitava pela BR-277, a caminho do interior do Paraná. Desorientado, ele passou o dia com os policias rodoviários federais, que providenciaram comida enquanto a família se deslocava do Rio de Janeiro para buscá-lo.

