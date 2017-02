Governo lamenta decisão e diz que vai lançar falta a quem aderir à greve

O Governo do Estado publicou nota nesta tarde de sábado (11), lamentando a decisão do sindicato dos professores de abrir indicativo de geve para 15 de março. "A greve prejudica mais de um milhão de alunos da rede pública estadual do Paraná e suas famílias. As últimas paralisações deixaram prejuízos próximos a R$ 100 milhões, em contratações de temporários para reposição de aulas, merenda estragada e transporte escolar fora do período letivo tradicional", diz a nota do governo.

"A Secretaria de Estado da Educação ressalta que as resoluções que tratam da distribuição de aulas têm amparo legal e que o Estado implantou as promoções e progressões em janeiro, conforme acordado com a categoria e, portanto, não vê necessidade de paralisação. Conforme já anunciado, as faltas serão lançadas quando iniciar a greve".