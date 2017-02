TV Brasil grava programa no Mercado Municipal de Curitiba

Da redação Bem Paraná com assessoria

11/02/17 às 16:41 Da redação Bem Paraná com assessoria

Geovanna Tominaga apresenta o Mercados (foto: Divulgação)

Você sabe o que é a saia do Azeite de dendê? Já comprou farinha de Uarini? Comeu um X caboquinho? Você vai ver tudo isso viajando o Brasil e aprendendo a história de alguns mercados regionais com mais de um século de existência! A série Mercados, produção independente da Sete Personagens, estreou dia 7 de janeiro na TV Brasil. O programa gravou um episódio no Mercado Municipal de Curitiba, que foi ao ar na programação deste sábado (11).

A série é uma aventura por 13 empórios tradicionais de alimentos no Brasil, a cada programa vamos conhecer a história de cada entreposto, sua criação, oferta de alimentos regionais e ainda histórias de vida emocionantes de comerciantes dedicados. Há a participação de chefs regionais, de personalidades que morrem de saudades dos mercados e costumes da sua cidade natal. A memória gustativa do brasileiro.

Apresentada por Geovanna Tominaga começa em Belém do Pará, e vai te levar por um roteiro de identidade cultural ligado à produção gastronômica regional brasileira de cada Mercado até desembarcar na grande São Paulo.

Curitiba

Fomos conhecer o Mercado Municipal de Curitiba, lá comerciantes contaram histórias, famílias que dedicam suas vidas ao Mercado. Vimos produtos em destaques: como o pinhão, palmito pupunha, cará. O chef convidado Celso Freire mostrou curiosidades para Geovanna Tominaga. Vimos uma “carninha de onça”que de onça só tem o nome, feita no mercado. Fomos ver um barreado, prato típico, sendo preparado por João Sotto, no bairro do Batel. E a cantora Thais Gulin dá depoimento sobre suas lembranças da culinária local. E suas aventuras infantis catando pinhão.