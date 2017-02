Marco Regulatório propõe mais segurança e é discutido na Câmara

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4860/2016, que institui normas para regulação do transporte rodoviário de cargas em território nacional. Discutido por uma comissão especial, o PL pode ser aprovado ainda este ano.



De acordo com Cristiano Baratto, advogado com atuação em transporte e logística, entre as principais mudanças propostas pelo projeto, está o aumento da pena para crimes relativos a desvio de cargas e a responsabilização do expedidor da carga por embalagens inadequadas. Além disso, o PL prevê a inclusão de seguro para todas as cargas, “o que reduzirá o custo geral pela obrigatoriedade de contratação em todos os transportes”, afirma Baratto.



Sobre o especialista:

Cristiano Baratto é advogado com atuação em Transporte e Logística, tem pós-graduação pelo IBEJ e MBA pelo Instituto Polis Civita em Administração Pública Municipal e é membro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial.