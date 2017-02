(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Atendendo a pedido feito pelo setor Jurídico do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc), a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) agendou mesa redonda de negociação para a próxima quinta-feira (16), às 14 horas.

"A iniciativa do setor jurídico do sindicato coloca fim à lentidão do patronal em retornar com uma resposta às reivindicações da nossa categoria", diz o Sindimoc em matéria no seu site. “Chega de esperar! Já saiu o aumento da passagem e, mesmo assim, até agora as empresas não nos deram retorno algum”, disse o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira.

Segundo o Sindimoc, a Superintendência entregou uma intimação, que seria protocolada no Setransp (sindicato patronal). O documento da SRTE também convida a Urbanização de Curitiba Sociedade Anônima (URBS S/A) e a Coordenação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) para que participem da reunião.

A primeira mesa redonda ocorreu em 25 de janeiro, também por iniciativa do Sindimoc. Na ocasião, foi apresentada a pauta de reivindicações da categoria. "De lá para cá, o patronal manteve silêncio absoluto. Já passou da hora de termos uma resposta! Temos que dar andamento à negociação e a nossa luta!”, diz Teixeira.