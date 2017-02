Kleber comemora o primeiro gol do Coritiba na partida contra o Foz (foto: Ernani Ogata)

O Coritiba não fez uma boa partida, mas conseguiu vencer o lanterna do Campeonato Paranaense. Nesse sábado (dia 11) à tarde no Couto Pereira, o time da capital fez 2 a 1 no Foz, pela 4ª rodada da competição.

Com o resultado, o Coxa é o segundo colocado, com sete pontos, atrás do líder J.Malucelli apenas no saldo de gols.

O Foz vinha de dois jogos em casa: derrota para o Cascavel (1 a 0) e empate com o J.Malucelli. Antes, na 1ª rodada, levou 5 a 0 dos reservas do Paraná Clube na Vila Capanema. O time do Interior agora segue na laterna, com apenas um ponto.

"Precisávamos dessa vitória. Não foi da maneira como queríamos, mas conseguimos os três pontos. Tivemos problemas. Perdemos jogadores hoje", comentou o goleiro Wilson, do Coritiba.

"O nosso time criou. Isso que importa. Só falta colocar a bola para dentro. Se for ver, os caras (o Foz) só tiveram uma chance", disse o volante Matheus Galdezani, do Coxa.

TÉCNICO

O técnico Carpegiani completou 31 jogos no comando do Coritiba, com 11 vitórias, 10 empates e 10 derrotas.

ESCALAÇÃO

O Coritiba não tinha o volante Alan Santos e o atacante Rildo, lesionados. Carpegiani manteve o esquema tático 4-3-3 usado em todas as partidas de 2017. Também seguiu com apenas um volante na escalação. Dessa vez, essa função ficou com Galdezani, que atuou como meia ofensivo nas partidas anteriores. Yan Sasse foi a novidade no meio-campo. Neto Berola entrou na ponta-esquerda, no lugar de Rildo.

PRIMEIRO TEMPO

O Coritiba não fez uma boa partida no primeiro tempo. “Mais uma vez dificuldade, mais uma vez dificuldade para construir as jogadas e também na saída de bola”, desabafou o goleiro Wilson, ainda no gramado do Couto, no intervalo do jogo. Apesar do fraco desempenho, o Coxa abriu o placar já aos 9 minutos, em boa jogada de Neto Berola. Ele cruzou para a área, Henrique Almeida ajeitou e Kleber marcou de cabeça. Mesmo com a vantagem no placar, o time da capital seguiu com dificuldades para jogar. O Foz era um time fraco individualmente, mas bem organizado defensivamente. Aos 39, Yan Sasse saiu lesionado e foi substituído pelo meia Tiago Real. Aos 42, Henrique Almeida quase fez o segundo, acertando o travessão. Aos 43, o Foz empatou. Lima cobrou falta na ponta-esquerda e cruzou na cabeça de Bruno Flores, que tocou no canto.

SEGUNDO TEMPO

O Coxa melhorou ofensivamente no segundo tempo, mas seguiu com muitos erros. Aos 16 minutos, saiu Neto Berola e entrou o atacante Léo Santos. Aos 25, saiu o meia Ruy e entrou o atacante Iago. O gol da vitória só veio aos 34 minutos. Kleber tocou para Iago na ponta direita, que passou rasteiro para Henrique Almeida, na marca do pênalti. Ele chutou, o goleiro defendeu. Chutou novamente e marcou 2 a 1 no placar.

CORITIBA 2 x 1 FOZ

Coritiba: Wilson; Werley, Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; Galdezani, Yan Sasse (Tiago Real) e Ruy (Iago); Neto Berola (Léo Santos), Henrique Almeida e Kleber. Técnico: Carpegiani

Foz: Juninho; Lima, Leandro Mendes, Lucas Barreto (Murilo Batalha) e Felipe Hereda (Eder Wilson); Luiz Beltrame, Matheus Olavo, Yannick, Alex Santos e Bruno Flores (Alan James); Juninho. Técnico: Alan Aal

Gols: Kleber (9-1º), Bruno Flores (43-1º), Henrique Almeida (34-2º),

Expulsões: Leandro Mendes (45-2º)

Cartões amarelos: Felipe Hereda, Alex Santos, Leandro Mendes (F). Werley, Ruy (C).

Árbitro: Fábio Marcos Zoccante

Público: 5.642 pagantes (5.944 total)

Renda: R$ 129.640,00

Local: Couto Pereira