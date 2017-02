Cruzeiro goleia com dois de Sóbis e assume a ponta do Mineiro

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em seu quinto compromisso oficial de 2017, o Cruzeiro saiu de Belo Horizonte pela primeira vez e continuou apresentando o mesmo futebol dos jogos anteriores. Nesta tarde de sábado, o time celeste visitou o Tupi, em Juiz de Fora, e venceu mais uma vez. Em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, Mano Menezes escalou seus principais jogadores e viu seu time triunfar por 4 a 0. Os gols da partida foram marcados por Rafael Sóbis (duas vezes), Léo e Robinho. Com o resultado, o Cruzeiro foi aos nove pontos e assumiu provisoriamente a liderança. Para ficar no topo, o time passa a secar o rival Atlético-MG e o Uberlândia, que se enfrentam neste domingo. Um empate entre as equipes manterá o clube na ponta. Se um deles vencer, terá que superar o atual saldo de gols celeste, que é de seis gols. Já o Tupi amarga sua segunda derrota na competição e permanece com apenas um ponto. Na próxima rodada, o Galo Carijó visita o Tricordiano, enquanto o Cruzeiro pega a URT. Antes disso, a equipe de BH visita o Volta Redonda, pela Copa do Brasil. TUPI: Gideão; Euller, Elivelton, Edmário e Bruno Santos; Marcel (Leandro Ferreira - 11'2ºT), Bonilha e Juninho (Sávio - Intervalo); Caça-Rato (Jajá - 11'2ºT), Carlos Júnior e Matheus Pato. T.: Éder Bastos. CRUZEIRO: Rafael; Ezequiel, Léo, Kunty Caicedo e Diogo Barbosa (Fabrício - 28'2ºT); Henrique, Ariel Cabral; Arrascaeta (Elber - 39'2ºT), Robinho e Alisson (Rafinha - 25'2ºT); Rafael Sóbis. T.: Mano Menezes. Local: Estádio Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG) Árbitro: Renato Cardoso da Conceição (MG) Auxiliares: Magno Arantes Lira e Frederico Soares Vilarinho Renda/Público: R$ 128.160,00/ 6.037 pagantes Cartão amarelo: Carlos Júnior, Marcel (TUPI); Léo, Diogo Barbosa (CRU) Cartão vermelho: Não houve GOLS: Rafael Sóbis, 19min do 1º tempo, Léo, 26min, Robinho, 47min do 1º tempo, Rafael Sóbis, 46min do segundo tempo T