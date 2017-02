Congresso do Peru retira benefícios de ex-presidente considerado foragido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Congresso do Peru retirou na sexta-feira (10) os benefícios concedidos ao ex-presidente Alejandro Toledo, que é considerado foragido e é alvo de um mandado de prisão internacional. Um automóvel, 150 galões mensais de gasolina e um funcionário que ficavam à disposição de Toledo foram retirados pelo Congresso peruano. A vice-presidente do Parlamento, Rosa María Bartra, disse ao jornal "El Comercio" que a medida foi tomada "para proteger os bens do Estado". Toledo é acusado de receber US$ 20 milhões (R$ 62,2 milhões) em propinas da empreiteira brasileira Odebrecht. O Ministério do Interior peruano ofereceu US$ 30 mil (R$ 94 mil) por qualquer informação que leve à sua captura e pediu à Interpol para emitir um alerta vermelho rapidamente para ajudar a localizá-lo. Toledo não foi condenado por nenhum crime, mas um juiz determinou que os indícios descobertos até o momento justificam prendê-lo por até 18 meses enquanto acusações de tráfico de influência e lavagem de dinheiro são preparadas contra ele. O ex-mandatário nega qualquer ilegalidade. Seu último paradeiro conhecido foi a França, que tem um tratado de extradição com o Peru. O advogado de Toledo, Heriberto Benítez, negou que seu cliente esteja foragido e disse que estava esperando a decisão sobre um pedido de recurso. Benítez se recusou a dizer onde está Toledo, citando um acordo de confidencialidade entre ambos.