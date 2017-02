Dona da Crefisa, Leila Pereira é eleita para o Conselho do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diante da fama conquistada pelo patrocínio da Crefisa/FAM e a campanha intensa nas últimas semanas, Leila Pereira foi eleita para o Conselho Deliberativo do Palmeiras. A votação aconteceu neste sábado (11) na sede social do clube. O nome de Leila foi aprovado obtendo 248 votos e o marido dela, José Roberto Lamacchia, foi eleito com os votos de 62 sócios. Ambos pertencem à chapa 'Palmeiras Forte', apoiada por Mustafá Contursi, presidente do clube durante a década de 1990. A empresária obteve o direito a um mandato de quatro anos no Conselho Deliberativo palmeirense. No total, o 'Palmeiras Forte' conseguiu 27 eleitos e ela foi a candidata que mais obteve votos em sua chapa. A proprietária investiu nas últimas semanas em campanha: promoveu um jantar, alugou uma casa em frente ao Allianz Parque para fazer campanha e reuniu diversas alas do clube. O nome de Leila Pereira era tratado quase como um consenso por sócios e conselheiros. A campanha intensa continuou no dia da eleição e ela passou boa parte do sábado dentro do Palmeiras pedindo votos. A casa alugada para servir de comitê recebeu a visita do ex-presidente Arnaldo Tirone e da escola de samba da Mancha Verde. O empenho dela fez o movimento de táxis ser grande nas imediações do estádio e muitos chegavam ao local com eleitores. A CET e a Sptrans autorizaram que os veículos estacionassem ao lado do Allianz Parque. No final da tarde, pessoas preparavam uma bateria de rojões na frente da casa alugada como comitê. Estavam certos em contar com a vitória. Tanto esforço deu resultado. A campanha para o conselho, aliada com o crescimento do aporte financeiro da Crefisa no futebol do Palmeiras - mais de R$ 130 milhões investidos entre contratações (Borja, Guerra, Fabiano e a compra de 50% de Dudu) e o novo patrocínio -, alavancaram o nome de Leila.