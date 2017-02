PM do Espírito Santo usa helicóptero para tirar policiais de quartel

CAROLINA LINHARES, ENVIADA ESPECIAL, E LEONARDO HEITOR VITÓRIA, ES (FOLHAPRESS) - Para permitir que policiais militares do Espírito Santo voltem a trabalhar, o governo usou um helicóptero a fim de tirar 70 agentes de dentro do quartel do Comando-Geral da PM. Eles estavam impedidos impedidos de sair do local por familiares de outros policiais que protestam por aumento de salário para a categoria. No total, 137 pessoas já morreram desde o início do motim dos agentes no Estado, que já dura uma semana. Só entre a manhã a última sexta (10) e a manhã deste sábado (11) Cerca de 600 agentes atenderam a um chamado do comando da PM e voltaram para as ruas nas cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Cachoeiro, segundo a Secretaria de Segurança Pública. O efetivo no Estado é de 10 mil policiais, sendo que 2.000 saem às ruas por dia. A greve de policiais, contudo, permanece e o policiamento não está completamente restabelecido. O movimento é composto majoritariamente por praças, que formam a maior parte do efetivo da PM. Entre os que se apresentaram neste sábado, a maioria é oficial, ou seja, policiais de altas patentes. Na segunda-feira (6), o comando da PM já havia feito um chamado para apresentação a pé. O método, no entanto, gera críticas de que, com poucos colegas na rua e sem carros, os policiais estariam expostos. Porém neste sábado, a pressão para a retomada do policiamento é maior, já que 703 policiais já foram indiciados pelo crime de revolta, que prevê de 8 a 20 nos de prisão.