Três apostas levam o prêmio de R$ 35 milhões da Mega-Sena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Três bilhetes premiados acertaram as seis dezenas do concurso 1902 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (11), em Itabira (MG). Os três ganhadores receberão, juntos, R$ 35 milhões. Cada um dos bilhetes -Ipatinga (MG), Itu (SP) e Santa Cruz da Conceição (SP)- receberá R$ 11.813.566,31. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve chegar a R$ 3 milhões. Os números sorteados foram: 02, 07, 09, 18, 21, 25. Confira o rateio. Sena - 6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 11.813.566,31 Quina - 5 números acertados - 367 apostas ganhadoras, R$ 8.583,27 Quadra - 4 números acertados - 13.764 apostas ganhadoras, R$ 326,94 QUINA Duas apostas acertaram as cinco dezenas do concurso 4309 da Quina. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve chegar a R$ 500 mil. Os números sorteados foram: 14, 35, 37, 57, 65. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados – 2 apostas ganhadoras, R$ 1.009.775,06 Quadra - 4 números acertados - 71 apostas ganhadoras, R$ 5.566,04 Terno - 3 números acertados – 5.727 apostas ganhadoras, R$ 103,76 Duque - 2 números acertados – 127.057 apostas ganhadoras, R$ 2,57 TIMEMANIA A Timemania ficou sem ganhadores do prêmio máximo neste sábado (11). Os números sorteados no concurso 993 foram: 07, 40, 49, 52, 54, 74, 75. O time do coração foi o Rio Branco (AC). A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 2 milhões. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 84.627,78 5 números acertados - 114 apostas ganhadoras, R$ 1.060,49 4 números acertados – 2.258 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados – 23.875 apostas ganhadoras, R$ 2,00 DUPLA SENA Não houve vencedor em nenhum dos dois sorteios da Dupla Sena, concurso 1607, deste sábado (11). A estimativa de prêmio do próximo concurso é de quase R$ 2 milhões. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios: 1º sorteio - 03, 06, 15, 19, 26, 30 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 26 apostas ganhadoras, R$ 2.319,77 Quadra - 4 números acertados - 1.117 apostas ganhadoras, R$ 61,71 Terno - 3 números acertados – 18.429 apostas ganhadoras, R$ 1,87 2º sorteio - 06, 09, 13, 14, 16, 30 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 10 apostas ganhadoras, R$ 5.428,26 Quadra - 4 números acertados - 861 apostas ganhadoras, R$ 80,05 Terno - 3 números acertados – 16.601 apostas ganhadoras, R$ 2,07 FEDERAL A Caixa sorteou ainda os números da extração 5153 da Loteria Federal. Os resultados são os seguintes: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 15431 - 700.000,00 2º - 66105 - 38.000,00 3º - 53943 - 32.000,00 4º - 81848 - 28.000,00 5º - 36242 - 24.048,00